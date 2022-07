Forte caldo e sabbia del Sahara per almeno altri 10 giorni

Ancora altri 10 giorni di sofferenza: la morsa del caldo non abbandonerà la Sicilia fino a lunedì 11 quando correnti di aria fresca mitigheranno le temperature che nei prossimi giorni si manterranno attorno ai 35 gradi, con punte di 40 nell’entroterra. La massa di aria calda porterà con sé anche la sabbia dal deserto del Sahara che raggiungerà anche la Sicilia orientale, e quindi la provincia di Ragusa, portando con se in dote afa e caldo torrido. Si prevedono giornate di fuoco e poi le temperature, almeno nelle zone vicino al mare, dovrebbero leggermente calare. I meteorologi, come accennato, prevedono dunque un ritorno alla normalità dall’11 luglio con temperature più «fresche».