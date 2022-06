A Modica le bancarelle di San Pietro… All’improvviso

Di punto in bianco arrivano le bancarelle di San Pietro, dopo la pausa forzata dovuta alle misure di sicurezza per il contenimento della pandemia covid e cambia la viabilità, in maniera repentina e senza preavviso. Quest’anno non si era acceso il dibattito sull’arrivo o meno delle bancarelle, sui disagi per automobilisti e residenti, sull’opportunità di farle ugualmente nonostante la nuova impennata del virus con la contagiosissima variante omicron 5… e così tutto è accaduto all’improvviso, quasi in sordina. Niente preavviso sul cambio di viabilità con il viale Medaglie d’Oro logicamente chiuso al traffico veicolare convogliato lungo via Vittorio Veneto diventata a doppio senso di circolazione e senza possibilità di parcheggio. Così è, se vi pare, fino a mercoledì, quando si festeggia il santo patrono di Modica. Le bancarelle sloggeranno in nottata, in punta di piedi come sono arrivate.