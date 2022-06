Seduta aperta del consiglio comunale sul caso pediatria?

Il presidente del consiglio comunale Fabrizio Ilardo si fa interprete del malessere dei cittadini per la mancata apertura di pediatria al Giovanni Paolo II. Scrive il presidente Ilardo: “Stiamo anche valutando, nel caso non si fosse ben compresa l’importanza della questione e quanto la stessa sia molto sentita dai nostri concittadini, di promuovere una seduta aperta del consiglio comunale, da tenere possibilmente all’esterno in una zona simbolica, per sensibilizzare ulteriormente chi di competenza ad adottare i provvedimenti necessari sulla delicata vicenda. Ragusa deve potere contare su un reparto di Pediatria all’altezza della situazione. Non possiamo più accontentarci di altri “vedremo”, “valuteremo”. Per il presidente Ilardo non ci sono scappatoie e l’ultimatum all’Asp è chiaro: “La riapertura va programmata nell’immediato. E la nostra azione politica andrà avanti sino a quando non si registreranno risultati tangibili”. La petizione avviata da un comitato spontaneo per l’istotuzione del reparto di Pediatria, al posto dell’attuale ambulatorio, va avanti e registra numeri crescenti a conferma di un problema molto sentito dalla comunità. Dice ancora Fabrizio Ilardo: “E’ inaccettabile. Non si può più sentire che, ancora una volta, mancando i medici specializzati, non sarà possibile aprire il reparto di Pediatria a Ragusa. Si trovi, allora, un’altra strada. Si predispongano delle convenzioni. Si individui, insomma, un sistema adeguato. Nulla da togliere ai vertici dell’Asp che avranno cercato di svolgere al meglio i loro compiti. Ma questo non è quello che la cittadinanza ragusana si attendeva dopo mesi e mesi di attesa. La soluzione per Pediatria va trovata. E in tempi rapidi. Così c’è il rischio che passeranno ancora chissà quanti mesi prima che i battenti, nel nuovo reparto dell’ospedale Giovanni Paolo II, possano riaprire i battenti».

NIENTE PEDIATRIA: MANCANO I MEDICI SPECIALIZZATI

Mancano i medici specializzati ed il reparto di pediatri all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa non può aprire. Nessuno ha risposto al bando di concorso che l’Asp ha pubblicato già a febbraio per procedere all’apertura del reparto. La mancanza di medici specialisti mette quindi in crisi il Giovanni Paolo II che non può così offrire un servizio molto richiesto come pediatria, visto che nel capoluogo funziona solo l’ambulatorio pediatrico. La petizione lanciata in questi giorni da un comitato spontaneo di genitori ha messo il dito nella piaga ma la direzione sanitaria del nosocomio non può che prendere atto della indisponibilità di medici per il ruolo messo a bando. Mancano gli specialisti della branca anche se ci sono molti specializzandi ai quali la legge, tuttavia, impedisce la presenza di notte perché devono essere seguiti da uno specialista. Impossibile così con queste condizioni aprire il reparto.

LA RACCOLTA DELLE 1.000 FIRME

Le famiglie ragusane chiedono l’istituzione del reparto di Pediatria al Giovanni Paolo II. Una petizione è stata lanciata allo scopo e ha già raccolto oltre 1.000 firme nel giro di 48 ore. “Noi non ci stiamo più si legge nel documento – non possiamo correre nel cuore della notte tirando ad “indovinare” tra Modica e Vittoria. I nostri bambini hanno diritto ad essere curati nella propria città, hanno diritto ad una adeguata assistenza e cura, hanno diritto alla salute ed hanno diritto alla vita. Non possiamo accettare più che un ospedale così grande e nuovo non abbia il reparto pediatria, che una città capoluogo come Ragusa non abbia tale reparto, non possiamo più stare in silenzio senza lottare e difendere i diritti dei nostri bambini”. Nel nosocomio ragusano funziona al momento solo l’ambulatorio che eroga prestazioni veloci e di consulenza ma non esiste un reparto vero e proprio dove, in caso di necessità, ricoverare i bambini o sottoporli ad esami specialistici. L’Azienda sanitaria ha chiarito, rispetto alle richieste avanzate, di cui si sono fatti anche portavoce rappresentanti istituzionali, che il reparto non può partire perché manca il personale medico. L’Asp ha bandito un concorso per l’assunzione dei medici e si aspetta ora che siano redatte le graduatorie per l’eventuale assunzione.