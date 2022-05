Na tazzulella ‘e cafè… da 90 cent di Messina a 1,20 di Ragusa

C’è una bella forbice di 30 centesimi che separa Messina da Ragusa per na tazzulella ‘e cafè, come cantava lo straordinario Pino Daniele. Se nel capoluogo peloritano il tradizionale espresso costa 90 centesimi, a Ragusa si sale a 1,20 per una tazzina al bar. E’ il caro prezzi che ha investito anche la bevanda più amata dagli italiani. La palma del caro caffè in Italia spetta al Trentino Alto Adige, con una media di 1,25 a tazzina. A Napoli come a Messina, dove il caffè è una tradizione storica, il prezzo di ferma a 90 centesimi. La mappatura è stata realizzata da Assoutenti che evidenzia come da regione a regione ci possano essere rincari fino ad oltre il 40,5%. Espresso, quanto mi costi!