Un collegamento aereo diretto tra Comiso e Bari per tutta l’estate con l’operativo sulla Puglia della compagnia aerea low cost irlandese Ryanair. La nuova rotta prevede quindi la tratta diretta Comiso Bari e viceversa. Un servizio in più per l’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, che, nella stagione estiva, dovrebbe vedere incrementato sensibilmente il traffico passeggeri.