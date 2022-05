Il Ragusano non è territorio per diplomati e laureati. Maglia nera

Maglia nera alla provincia di Ragusa in tema di livello di scolarizzazione: il territorio ibleo è difatti primo nella poco edificante classifica delle province italiane con la percentuale più alta di non diplomati e più bassa di laureati, seguita da 3 città della Sardegna e da Palermo. Nei primi 10 posti rientra pure Caltanissetta. È quanto emerge da un’indagine sull’abbandono scolastico in Italia realizzata in questi giorni, a puntate, dall’unità Info-data del Sole 24 Ore sulla base dell’ultimo censimento Istat 2020.