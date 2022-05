Sono 216 le scuole innovative e sostenibili: c’è anche Comiso

Sono 216 le nuove scuole, innovative e sostenibili, di cui 98 al Sud, che saranno finanziate con le risorse del Pnrr. Un numero più elevato rispetto alle 195 inizialmente previste, grazie a un aumento dei fondi che porta lo stanziamento complessivo da 800 milioni a un miliardo e 189 milioni di euro. Il bando per la costruzione di nuove scuole ha visto il Sud conquistare ben 98 interventi finanziati con 504.216.454 euro, pari al 42% dei fondi disponibili. I progetti della Sicilia inseriti utilmente in graduatoria, per un totale complessivo di circa 60 milioni. Si tratta di interventi tutti per demolizione di immobile preesistente e ricostruzione ex novo: Palma di Montechiaro, 7 milioni; Ribera, 3,5 milioni; Comiso, 7,7 milioni per l’istituto Pirandello; Adrano, 8,9 milioni; Siracusa, 1,4 milioni; Capo d’Orlando, 865mila euro; Santa Flavia, 4,3 milioni; Favara, 10,1 milioni; Motta Sant’Anastasia, 4,9 milioni; Aci Sant’Antonio, 1,6 milioni; Taormina, 1,6 milioni; Acireale, 1 milione; Marsala, 5 milioni; città metropolitana di Messina, 4 milioni. I plessi più antichi risalgono al 1955 e sono quelli che si trovano a Comiso e Siracusa. La regione meridionale che si è aggiudicata più interventi è la Campania, con 35 progetti approvati per un valore di 213.445.601 euro. Seguono la Calabria (16 interventi per 49.483.856 euro); la Sicilia (14 interventi per 59.562.481 euro); la Puglia (12 interventi per 80.237.330 euro); la Sardegna (7 interventi per 27.505.742 euro); l’Abruzzo (6 interventi per 33.895.035 euro); la Basilicata (6 interventi per 24.436.149 euro) e il Molise (2 interventi per 15.650.260 euro). A Castel Volturno, in provincia di Caserta, si realizzerà l’intervento con il finanziamento più elevato di tutta Italia, 26.653.823 euro. Si passerà ora all’indizione del concorso di progettazione. Al termine, il ministero dell’Istruzione procederà alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento con gli enti. Inoltre, domani il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, incontrerà in videocollegamento i sindaci e i presidenti delle Province delle aree ammesse al finanziamento, per dare sin da subito tutte le indicazioni necessarie per l’attuazione degli interventi.