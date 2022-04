In Sicilia 4 braccianti agricoli su 10 sono in nero. Inutile protocollo contro il caporalato

Sono 53 le aree della Sicilia colpite dalla piaga del caporalato: 4 lavoratori agricoli su 10 sono in nero. Lo sostiene la Cisl che dalla prossima estate farà tappe itineranti con l’intento di squarciare questo muro di omertà su un fenomeno così diffuso. Secondo il sindacato uno dei principali motori che alimenta il caporalato è la paura di chi subisce questi soprusi e per tale motivo è inutile parlare di lotta al caporalato senza passare da azioni concrete. Secondo la federazione del sociale dell’Usb di Ragusa, nella cui prefettura è stato di recente firmato un nuovo protocollo per contrastare il fenomeno, queste soluzioni non servono a nulla se non ci si reca di persona nelle campagne per vedere da vicino la reale situazione dei braccianti, che non è cambiata affatto a distanza di 3 anni dalla firma del primo protocollo contro il caporalato. Le organizzazioni sindacali sollecitano infine il governo regionale ad istituire un osservatorio di governance, coordinamento e monitoraggio delle misure realizzate e dell’impatto sociale nel contrasto al lavoro nero.