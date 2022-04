Sicilia terra estrazione gas: si perfora molto, pure a Donnafugata

L’emergenza energetica causata dal conflitto in Ucraina accelera le ricerche di gas e petrolio in Sicilia. Il Ministero della Transizione Ecologica ha dato il via libera a tutta una serie di richieste di multinazionali in coda per ottenere i permessi per le trivellazioni a mare e sulla terraferma. Il Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee), approvato un mese fa dal Consiglio dei Ministri, ha individuato in Sicilia quasi il 70% del territorio siciliano compatibile con ricerche e trivellazioni. Tranne l’area palermitana e messinese, tutta la Sicilia, con poche fasce protette può essere interessata da sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas naturale, coste comprese. Un “privilegio” che non hanno regioni come Val d’Aosta, Trentino, Toscana, Liguria, Umbria e Sardegna, che sono rimaste tagliate fuori dal programma energetico nazionale. In Sicilia le istanze per le concessioni sono in tutto 42: sulla terraferma sono 9 per la ricerca, 2 per la concessione, 6 permessi già concessi e 13 concessioni di coltivazione. A mare sono 4 le istanze di permesso di ricerca, 4 i permessi concessi e 4 concessioni al largo della costa. La fascia che va dal Trapanese al Siracusano, passando per l’Agrigentino ed il Ragusano, per una striscia di oltre 300 km è direttamente e intensamente interessata. Il Ragusano, in particolare, in forza della presenza attiva di pozzi e coltivazioni già operativi, è uno dei punti di forza del piano. Si intende perforare nei pressi del castello di Donnafugata con il progetto “Case La Rocca”. Tutto il territorio del comune di Scicli è interessato sia a terra che a mare. Ci sono poi le ricerche Eni che riguardano Ragusa e le concessioni a Comiso. Per poi aggiungere l’ampliamento delle ricerche a mare da Pachino a Gela dove sono già operativi i pozzi. Ricerche a tappeto per far fronte al fabbisogno energetico nazionale, basato principalmente su gas e petrolio, e per il quale la Sicilia è chiamata a dare il suo contributo, anche se la Regione ha già bocciato il piano ed i comuni, a cominciare da Noto, hanno impugnato il piano di fronte al Tar del Lazio chiedendone l’annullamento.