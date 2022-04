La quarta dose di vaccino anti covid non “decolla” nel Ragusano

Neanche nel Ragusano è “decollata” la quarta dose di vaccino, seguendo un trend univoco nel resto della Sicilia e anche a livello nazionale. I motivi sono riconducibili all’allentamento della “tensione” da covid anche grazie alla lenta ma costante discesa dei contagi, e alla consapevolezza che il vaccino al momento utilizzato per la quarta dose, ovvero il secondo richiamo, non è “aggiornato” contro le ultime e contagiose varianti del virus. La quarta dose era raccomandata per gli ultraottantenni e gli ultranovantenni e per le persone fragili oltre i 60 anni. Un appello dunque finora quasi del tutto inascoltato.