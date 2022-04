Correlazione tra Bibbia e origine del Dna: l’intuizione di Caruso

Nella Bibbia si trovano segni e indizi sulla formula biomolecolare del Dna. Non è un riferimento esplicito ma sottinteso e presentato con riferimenti predittivi riconducibili, per analogia, ad una scoperta della scienza avvenuta solo agli inizi degli anni 50. L’indagine testuale condotta da Antonio Caruso (foto), biologo e studioso della Bibbia, parte dalla lettura del Capitolo 42 del Siracide, uno dei libri sapienziali della Bibbia, dove viene descritta la Sapienza di Dio nelle opere della natura. Antonio Caruso (che fra l’altro collabora al nostro giornale con la rubrica di Cultura Biblica) si è soffermato su una frase ad una prima lettura enigmatica e di difficile interpretazione: “Tutte le cose sono a coppia, a due a due, una di fronte all’altra” (versetti 24 e 25). Per Antonio Caruso, che ha messo a confronto traduzioni varie ed ha consultato e analizzato numerosi testi biblici, c’è una verità di fondo che ha del sorprendente perché nelle “cose che sono a coppia” descritte dalla Bibbia si legge la forma strutturale dei due filamenti (le due catene polinucleotidiche) che costituiscono la struttura di base del Dna. Non è che la conferma, dice Antonio Caruso, della verità originaria della Bibbia, libro redatto oltre 2 mila anni fa, che contiene una “verità scientifica nascosta”, anticipatrice di secoli di studi e ricerche. E’ evidente che l’autore biblico a quei tempi, non essendo a conoscenza di specifiche cognizioni scientifiche, poteva esprimersi solo con parole e frasi allusive, con degli indizi, frutto della sua intuizione e lungimiranza. Le “cose a coppia”, a due a due, una di fronte all’altra, riconducono al “concetto di struttura binaria” che risulta insito nella natura delle cose del creato e negli eventi che caratterizzano la vita dell’uomo, concetto che incredibilmente si riflette fino alla struttura biomolecolare del Dna, in altre parole fino alla sorgente della vita. La frase dell’autore biblico: “le cose sono a due, una di fronte all’altra”, per Antonio Caruso si possono associare alla classica struttura del Dna, formata da tante unità seriali, appaiate l’una di fronte all’altra a formare due filamenti. Al di là degli aspetti tecnici, la ricerca meticolosa di Antonio Caruso, per certi versi anche complessa e molto articolata, sarà sottoposta all’attenzione del Vaticano. Essa ha suscitato già l’attenzione e l’approfondimento del biblista Don Mario Martorina che ha confermato con un suo articolato commento esegetico la ricerca di Antonio Caruso, avvalorandola e corroborandola con numerosi e precisi riferimenti tratti dalle Sacre Scritture. Il tema della scoperta di “verità nascoste” contenute nella Bibbia, deve porre l’uomo contemporaneo a riflettere sull’immensa “Eredità Spirituale” della Bibbia che è ritenuta universalmente portatrice, oltre che di Verità Religiose, anche di valori morali e di orientamenti per la vita dell’uomo che, nonostante siano stati scritti oltre duemila anni fa, ancora oggi risultano estremamente validi e incredibilmente attuali.