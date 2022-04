Nuovo corso di laurea in management delle imprese a Ragusa

Si chiama “Management delle imprese per l’Economia sostenibile” il nuovo corso di laurea triennale, a numero aperto, che avrà sede a Ragusa, aggiungendosi al già esistente corso di Lingue. Si tratta del terzo corso di Economia dell’Università di Catania, che avrà stretto collegamento con le peculiarità del territorio, declinate al futuro: agroalimentare, turismo, innovazione sostenibile, territorio e transizione ecologica. L’amministrazione comunale ha lavorato in sinergia con l’università di Catania per arricchire l’offerta didattica che non è diretta solo ai giovani ma anche alle imprese. Da una parte, infatti, si punta a formare figure professionali adeguate a ciò che le forze produttive oggi richiedono e dall’altra è il primo, significativo passo di un’azione concreta di contrasto alla fuga di professionalità e competenze di qualità di cui la Sicilia è vittima. Ragusa ha scelto di offrire strutture e formazione per mettere a frutto energie e idee dove affondano le proprie radici. Il comune sosterrà il corso con un investimento di 100.000 euro per 3 anni ed istituirà borse di studio con cui offrire una prospettiva di carriera universitaria, e quindi lavorativa, a giovani altrimenti costretti a intraprendere altre strade.