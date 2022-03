Bandiera Lilla a Modica, città accessibile ai diversamente abili

Bandiera Lilla per Modica: si tratta del riconoscimento assegnato agli enti che promuovono e agevolano il turismo delle persone con disabilità. La sua assegnazione premia chi ha adempiuto agli obblighi morali ed etici di rendere un luogo accessibile (che si tratti di privati o di enti pubblici) attraverso una diffusione di iniziative e progetti. La Bandiera Lilla viene assegnata dopo un periodo di verifiche che dura in media fino a 3 anni. Oggetto delle verifiche sono principalmente i luoghi turistici, cui si richiede un’accessibilità non totale, ma sufficiente a consentire il loro godimento anche da parte delle persone con disabilità. In Italia, attualmente, sono solo 28 le città che possono definirsi Lilla, e Modica è la quarta in Sicilia. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Ignazio Abbate.