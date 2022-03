A Ragusa le dipendenze patologiche: presto una terapia innovativa

Al via il primo modulo del corso “La Stimolazione Magnetica Transcranica Tms” a Ragusa. Il corso rappresenta un primo step di un progetto molto ampio che ha coinvolto l’Asp di Ragusa in un percorso creato dall’assessorato regionale alla salute e che vedrà una rete in tutte le Asp siciliane di terapia con la Tms che sarà in grado di offrire alle persone affette da queste dipendenze una terapia unica in tutto il territorio siciliano. Sono rappresentate quasi tutte le Asp della Sicilia: Ragusa, Catania, Messina, Agrigento, Caltanissetta, e Enna con operatori qualificati che verranno formati con un programma ampio di 72 ore di cui 24 di pratica da relatori di primissimo piano nell’ambito del panorama scientifico nazionale. “L’Asp di Ragusa è stata la prima azienda sanitaria da Roma in giù a scommettere su questa nuova terapia che, pur non essendo una panacea per tutti i mali, allarga l’offerta terapeutica per patologie di difficile trattamento” ha sottolineato il dott. Giuseppe Mustile, direttore dell’Uoc Dipendenze Patologiche. La Tms è considerata la terapia più innovativa per le dipendenze patologiche e soprattutto per il cocainismo e per il gioco d’azzardo.