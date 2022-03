Sicilia bianca dopo 2 mesi e mezzo tra zona arancione e gialla

Dopo 2 mesi e mezzo tra la zona arancione e quella gialla, da lunedì la Sicilia torna in zona bianca. Nella zona bianca c’è libertà di spostamento e, se provvisti di green pass, rafforzato (quello che si ottiene previa vaccinazione o dopo la guarigione) non si hanno grandi limiti. Si può infatti accedere dappertutto. Le Rsa sono gli unici posti dove non basta avere 2 dosi o essere guariti: si può accedere con terza dose oppure con 2 dosi più un tampone negativo. Il sistema dei colori, comunque, non comporta più molte diversificazioni di regole. È ormai diventato solo un modo per capire come va l’occupazione ospedaliera e comunque decadrà a partire dal primo aprile, se il 31 marzo si concluderà la stato d’emergenza istituito nel 2020. Per quella data dovrebbero cambiare anche molte regole riguardanti il green pass, visto che è in atto una discussione se abolirlo o declassificarne l’utilizzo.