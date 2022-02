FOTO Va scomparendo la Modica che fu. Villini liberty e giardini spariscono per il nuovo

La Modica che fu. Con villini e giardini che nel corso degli ultimi 50 anni al quartiere S. Cuore sono stati demoliti e soppiantati da edifici e palazzine di ultima generazione. Fino ai primi anni 70 l’attuale via S. Cuore, la via Risorgimento e la via Resistenza Partigiana vedevano allineati villini e ville con giardini curati e ben tenuti. Erano le residenze della buona borghesia modicana che era solita villeggiare alla Sorda nei mesi estivi. Costruzioni eleganti, alcune con tratti ed elementi liberty che facevano del luogo un sito autenticamente residenziale tanto da indurre l’ente pubblico ad uniformarsi con la costruzione del primo nucleo di case di edilizia popolare ognuna dotata di un piccolo giardino. Poi la fase espansiva, la ricerca di spazi, la fuga dalla città storica, indotta anche dalla fretta, e soprattutto da indirizzi specifici, con la conseguente perdita della vera identità storica, quella visibile e palpabile.



Mark Canata, architetto britannico, si è così ritrovato suo malgrado ad osservare il cambiamento indotto da una edilizia che ha guardato solo a costruire, allontanandosi, e, a volte volutamente, rinnegando tradizioni e modelli di vita. Dice Cannata: “Negli ultimi decenni si è proceduto, nell’indifferenza generale, all’obliterazione delle ville storiche che costituivano un esempio importante di urbanistica e del patrimonio culturale della città. Adesso, complice l’applicazione dei famigerati bonus edilizi, il numero di cantieri è aumentato smisuratamente, ma a ciò purtroppo non corrisponde ad un aumento di qualità degli spazi urbani. Anzi, la densificazione che da qui a poco si avrà con la realizzazione di nuove palazzine al posto di ville storiche di certo non contribuirà a risolvere i problemi di traffico, inquinamento, mancanza di verde urbano e in generale la scarsa qualità della vita di quello che è ormai il centro di Modica. Si sta perdendo l’ennesima occasione di valorizzare queste aree che per la loro centralità possono rappresentare, a differenza di altre, una delle ultime possibilità per ridisegnare il centro della Sorda”. Oggi in un quartiere cresciuto a dismisura resta ormai poco da salvare pur se resistono alcuni esempi di un passato elegante.



Dice ancora l’architetto Cannata: “Si perderanno a breve ottime ville di fine 800, esempi eleganti del Liberty che tanto ha dato alla Sicilia dopo il Barocco, interessanti esempi di architettura razionalista. Si perderanno anche i parchi e giardini che li accompagnavano che, sebbene privati, di sicuro contribuivano al bene comune. Non è certo colpa dei privati che vendono; né dei costruttori che seguono le regole stabilite, ma di una mancanza di visione generale che segue leggi di un mercato edilizio che privilegia la quantità sulla qualità, l’uniformità di offerta rispetto all’unicità. Concetti ormai superati dai mercati immobiliari a livello internazionale. Come sono anche superate le diatribe rispetto al valore degli edifici storici anche più recenti. Le demolizioni sconsiderate di edifici storici del secondo dopoguerra ormai sono state sostituite da decenni in tutto il mondo, dal riuso adattativo degli edifici storici – vedi i loft di New York o le mews di Londra, che arrivano a costare anche decine di milioni di euro. Il mercato, in pratica, lo vuole. I pochi edifici rimasti hanno valore storico e architettonico che vanno oltre le considerazioni di costo al metro quadro. Hanno ancora un contributo notevole da dare alle nostre città, un contributo che può essere attivato in molti modi, ma che richiede grande determinazione, resistenza e attenzione non solo ai dettagli storici, ma anche al rapporto dello storico con il nuovo. Sono un bene comune. Se li perdiamo – conclude Cannata – perdiamo parte della nostra identità”.