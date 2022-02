Sbloccati i fondi del lotto 9 che porta l’autostrada Sr Gela dallo svincolo di Modica fino a Scicli

Sbloccati i fondi per il lotto 9 che porterà l’autostrada Siracusa Gela dallo svincolo di Modica fino a Scicli. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha dato il via libera allo stanziamento di 350 milioni che serviranno a prolungare di circa 10 km l’autostrada nella provincia iblea. Il finanziamento rientra nell’anticipazione di oltre 4,7 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (periodo 2021-2027) per opere infrastrutturali immediatamente cantierabili a cui si aggiungono 1,6 miliardi di interventi strategici programmati la cui attuazione avverrà non appena sarà disponibile il Piano di fattibilità tecnico economica. Nell’elenco sono opere infrastrutturali ritenute strategiche ed in Sicilia, oltre alla Modica-Scicli c’è anche la seconda macrofase della tratta ferroviaria Catania Palermo. L’apertura dello svincolo di Modica della Siracusa Gela è prevista per la fine di quest’anno. Il cronoprogramma ei lavori è al momento rispettato ed i cantieri lungo il tratto che da Pozzallo porta allo svincolo di contrada Zappula sono in piena attività.