Il Pitesai dà il via libera alla ricerca del gas nel Ragusano. Associazioni ambientaliste contrarie

Esplorazione del sottosuolo propedeutica alle estrazioni di idrocarburi, con contestuale ricerca di giacimenti di gas, anche in provincia di Ragusa, dopo la pubblicazione del decreto di adozione del Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) in Gazzetta ufficiale lo scorso 12 febbraio, che ha posto fine alla moratoria durata 3 anni. Il Pitesai ha l’obiettivo di fornire regole certe agli operatori, e di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale definendo le priorità sia in un’ottica di decarbonizzazione, in linea con gli accordi internazionali di tutela dell’ambiente e della biodiversità, che del fabbisogno energetico. In Sicilia spicca il tratto di mare del Canale di Sicilia compreso fra Capo Passero e Capo Lilibeo. Le società di estrazione sono autorizzate a cercare sin da subito giacimenti di gas naturale ed attuare gli eventuali investimenti per portare il gas in superficie. La maggior parte delle più importanti associazioni ambientaliste si dicono decisamente contrarie al Pitesai, in primis perchè assesta un ulteriore colpo mortale all’ecosistema climatico globale, e in secondo luogo perchè l’aumento delle estrazioni non avrà alcun effetto positivo sulle bollette, aumentate di recente in maniera esponenziale, poiché il gas è comunque poco e viene immesso sul mercato internazionale, tra l’altro con costi proibitivi delle tecniche di estrazione che porteranno il prodotto ad avere lo stesso prezzo di mercato di quello attuale.