Covid: altri 7 morti in 48 ore nel Ragusano, anche vaccinati

La Sicilia torna in giallo ma bisognerà comunque avere la massima prudenza sia in luoghi affollati, sia nei comportamenti individuali, per tutelarsi dal rischio contagio. Il virus circola ed attacca le persone più deboli, come testimoniano le morti di 7 persone in provincia di Ragusa nelle ultime 48 ore. Al Guzzardi di Vittoria sono deceduti una donna di Vittoria di 87 anni (vaccinata con 2 dosi) e un uomo di Comiso di 75 anni (vaccinato con una dose); in Malattie Infettive del “Maggiore” di Modica sono deceduti un uomo di Scicli di 85 anni (vaccinato con 3 dosi) e un uomo di Ispica di 68 anni (vaccinato con 3 dosi); in Terapia Intensiva al “Giovanni Paolo II” di Ragusa sono morti una donna di Scicli di 52 anni e un uomo di Modica di 76 anni (vaccinato con 2 dosi); al Pronto Soccorso di Ragusa è morto un uomo di Scicli di 92 anni (vaccinato con 3 dosi). Tra questi 7 deceduti anche il padre 85enne e la figlia 52enne, entrambi di Scicli, a distanza di poche ore l’uno dall’altra. Entrambi avevano contratto il covid ed avevano ricevuto la prima dose di vaccino. La donna 52enne lascia il marito e 2 figli.