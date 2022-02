Assemblea sindaci su fusione scalo e accorpamento Camcom

Un documento unitario a sostegno del sindaco di Comiso per rappresentare gli interessi del territorio ragusano al tavolo della fusione tra Sac e Soaco. Questo uno dei primi atti discussi dall’Assemblea dei sindaci del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, riunitasi nella sede di viale del Fante per approvare i regolamenti per il funzionamento dell’assemblea e del consiglio. Sulla questione dell’aeroporto di Comiso il sindaco ha chiesto il sostegno dell’Assemblea nel percorso di fusione tra le società gestione dello scalo ibleo e Fontanarossa di Catania che entra nel vivo in questi giorni. Si è poi discusso sulla necessità di avviare un percorso di concertazione per inserire l’altra grande infrastruttura del territorio, il porto di Pozzallo, in un sistema portuale del sud est. Affrontato anche l’argomento relativo al nuovo assetto delle Camere di Commercio siciliane, con il distacco delle Camere di Ragusa e Siracusa dalla Camera del Sud Est Sicilia e il nuovo accorpamento con quelle di Trapani, Agrigento e Caltanissetta. La proposta è quella di avviare una interlocuzione con l’Assemblea di Siracusa per verificare se il territorio del sud est siciliano è pronto a muoversi per rivendicare il diritto ad avere un ente camerale. In questo senso l’ex provincia di Ragusa si attiverà per promuovere un incontro congiunto tra le 2 assemblee, siracusana e ragusana, per affrontare i 2 grandi temi a tutela degli interessi del sud est siciliano.