Camcom: timori per i dipendenti dopo accorpamento scellerato

Sindacati preoccupati per la sorte del personale delle Camcom, le Camere di Commercio. Il nuovo assetto, con il distacco delle Camere di Ragusa e Siracusa dalla Camera del Sud Est Sicilia e il nuovo accorpamento a cinque con quelle di Trapani, Agrigento e Caltanissetta e la nomina dei commissari straordinari, continua a non convincere. In una lunga nota, firmata da Vincenzo Canzonieri della Uil, Vincenzo Parisi Assenza della Cisl e Giuseppina Ottaviano della Cgil, si mettono in discussione “le nuove disposizioni legislative, la cui efficacia e la cui fattibilità concreta sono ancora da dimostrare, rispondono in maniera evidente a logiche di carattere politico che poco hanno a che fare con una reale efficienza dell’organizzazione che viene delineata e prescindono dalle conseguenze che potrebbero avere dal punto di vista operativo”. Anche la nuova situazione economia preoccupa perché, secondi i segretari aziendali ci sono palesi diversità tra Camere che hanno bilanci comunque dignitosi e che hanno salvaguardato gli accantonamenti necessari al pagamento delle pensioni, e Camere che hanno adottato politiche di bilancio diverse. Proprio quest’ultima considerazione non fa che alimentare la convinzione che dietro alcune di queste strategie politiche e questo nuovo accorpamento, oltre alle ben note vicende relative alla proprietà degli aeroporti di Catania e Comiso, certamente determinanti, si nasconda anche la volontà di incamerare e gestire proprio quei patrimoni che le Camere virtuose sono riuscite ad accumulare negli anni a salvaguardia della sostenibilità economica della propria attività amministrativa e delle legittime spettanze del personale dipendente e in quiescenza”.

Nella foto la storica sede della camera di commercio di Ragusa