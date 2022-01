In arrivo le multe da 100 euro per chi non si è ancora vaccinato

Il calo dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva non è sufficiente ad evitare alla Sicilia un’altra settimana di zona gialla. Lo prevede il meccanismo dei colori che impone la permanenza nello stesso colore per almeno 15 giorni, comunque vada. Intanto dal primo febbraio sono in arrivo multe per 120.000 siciliani che non hanno ancora fatto neanche la prima dose di vaccino anti covid e partirà in contemporanea la stretta sullo shopping per i 517.000 cittadini privi di super green pass. L’agenzia delle entrate sta lavorando alle liste degli over 50 ancora non vaccinati: sono 47.700 50enni, 27.100 60enni, 23.200 70enni e 21.900 over 80. Per tutti è prevista una multa di 100 euro una tantum, mentre la multa andrà da 600 a 1.500 euro per i lavoratori sprovvisti di green pass a partire dal 15 febbraio. Scattano inoltre le limitazioni per l’accesso in numerosi luoghi pubblici: tra questi negozi di abbigliamento, librerie, edicole, uffici postali e tabaccherie. Intanto le prime dosi nell’ultima settimana sono diminuite del 37%. La buona notizia viene comunque dal calo dei contagi che registra un 30% in meno rispetto al report precedente. Anche nelle terapie intensive il calo è del 17,9%, al di sotto di 2 punti, che impone la soglia arancione al di sotto del 20%.