Camcom: Ragusa si stacca da Catania e viene aggregata a Trapani, Agrigento e Caltanissetta

Cambia la geografia delle Camere di Commercio in Sicilia. Ragusa lascia Catania e viene aggregata a Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Stessa sorte per Siracusa che passa alla nuova struttura della Sicilia Occidentale, che sarà costituita da cinque Camere di commercio. Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato i decreti di nomina dei commissari per le Camere di Commercio siciliane che sono state riformate con una larga maggioranza in Parlamento. Massimo Conigliaro è il commissario della Camera di Commercio ‘a 5’ mentre Giuseppe Giuffrida guiderà la struttura di Catania. La deputata nazionale Stefania Prestigiacomo (foto), che ha firmato insieme ad altri colleghi l’emendamento di riforma, commenta favorevolmente: “È stata riconosciuta la specificità e la diversità delle esigenze della Sicilia sud-orientale che per storia, economia, vocazione sono diverse da quelle dell’area etnea. Decadono tutti gli organi che gestivano le Camere di Commercio commissariate, compresi i revisori dei conti, e ci sarà anche l’opportunità per fare chiarezza sui molti temi sul tappeto, oggetto nei mesi scorsi di un confronto anche aspro”. La soddisfazione della parlamentare forzista, che più di ogni altro si è battuta per il nuovo assetto delle Camere di commercio in Sicilia non è tuttavia condivisa da associazioni di categoria e diverse forze politiche perché una Camera di Commercio che va da Trapani a Siracusa passando per Enna e Caltanissetta e Ragusa, risulta poco omogenea, lontana, e con interessi di sviluppo scarsamente convergenti.