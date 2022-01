Morte Antonio Borrometi: camera ardente al Garibaldi e funerali a S. Pietro

Sarà allestita da sabato mattina al teatro Garibaldi di Modica la camera ardente per dare modo a tutti di poter rivolgere l’ultimo saluto all’avvocato ed ex parlamentare Antonio Borrometi, spentosi la scorsa notte in un ospedale della provincia di Bologna, dove era ricoverato da qualche tempo a casa del male col quale lottava da anni e che alla fine lo ha sopraffatto. I funerali saranno invece celebrati sempre sabato alle 15 nella chiesa di San Pietro, e non, come si era ipotizzato in un primo momento, alla basilica minore Santuario Madonna delle Grazie, di cui Antonio Borrometi era assiduo frequentatore, da devoto e cattolico praticante quale era. Un minuto di raccoglimento è stato invece osservato all’assemblea regionale siciliana, che Antonio Borrometi frequentò dopo essere stato eletto parlamentare nel 1991 nella Democrazia Cristiana con oltre 16.000 voti. Borrometi aveva conservato in questi anni la positività e l’ottimismo che lo avevano sempre contraddistinto, solidificato dalla fede. E’ stato innanzitutto un bravo professionista, avvocato di razza nella tradizione di famiglia succedendo, insieme al fratello Roberto, nello studio del padre, l’avvocato Pietro Borrometi, di cui ha raccolto la grande eredità giuridica. Colto, intellettualmente curioso, Antonio Borrometi ha cominciato da giovane universitario a frequentare la politica insieme ad un gruppo di giovani professionisti e si è formato all’insegnamento di Don Sturzo e di La Pira diventando presto punto di riferimento per la Dc locale e non solo. La politica, la presenza discreta ma autorevole e l’impegno sociale sono stati il tratto distintivo dell’uomo, che ha sempre conservato la signorilità per la quale era apprezzato. Lascia la moglie Patrizia e il figlio, il collega giornalista Paolo, cui vanno le condoglianze della direzione, della redazione e dello staff tutto di Corriere di Ragusa.