Grossi ritardi per i tamponi alle persone in quarantena a casa

Ritardi crescenti per i tamponi alle persone, a migliaia, reclusi in casa in quarantena in attesa di ricevere il nullaosta a poter uscire di casa. Un problema che riguarda quasi tutta la provincia di Ragusa, che si somma a quello dell’allungamento dei tempi per la somministrazione della terza dose di vaccino e che rischiano di restare scoperti. I medici di famiglia sono subissati da chiamate e richieste di pazienti e il sistema sanitario rischia seriamente di saltare. In Sicilia scarseggiano i tamponi molecolari e, per smaltire la massa di reclusi, l’assessorato alla salute ha stabilito che da ora basta il test antigenico rapido per uscire della quarantena. In caso di esito negativo, il test dovrà essere ripetuto solo in presenza di sintomi dopo altri 4 giorni. Dunque non sarà più necessaria la conferma del molecolare, nonostante il Cts regionale ripeta che “La variante Omicron sfugge al rapido quasi una volta su 2”.