Clima assassino: in Italia 187 eventi estremi e ben 9 morti, tra cui Pino Ricca a Modica

Il 2021 è stato un anno da codice rosso per il clima in Italia. Sono 187 gli eventi che hanno provocato impatti nei territori e causato la morte di nove persone: 97 allagamenti da piogge intense, 46 casi di danni da trombe d’aria, 13 di frane provocati da piogge intense, 11 esondazioni fluviali, 9 casi di danni da siccità prolungata, 8 casi di danni alle infrastrutture e 3 al patrimonio storico a causa di piogge intense. È quanto emerge dalla fotografia di fine anno scattata dall’Osservatorio CittàClima di Legambiente. A livello regionale la Sicilia e la Lombardia sono risultate le più colpite con 30 e 23 eventi estremi, seguire da Campania con 16 eventi, Veneto e Sardegna con 14 eventi, Lazio con 13 eventi. Roma risulta la città più colpita con 9 eventi estremi, seguita da Napoli con 5, Catania con 4, Palermo e Milano con 2. La costa orientale delle Sicilia è stata particolarmente colpita: a Siracusa l’11 agosto si è registrato il record europeo di 48,8 °C, il 10 settembre, una forte perturbazione caratterizzata da venti record, ha causato danni al centro storico di Catania, con diversi feriti. Ancor più grave è quanto avvenuto tra il 24 ed il 29 ottobre con 5 eventi estremi che hanno interessato questa zona, dovuti al medicane Apollo che ha provocato la devastazione di intere aree con fiumi di acqua e fango, provocando la morte di tre persone, a Scordia e Gravina di Catania. Incredibili i dati cumulati di pioggia registrati in 48 ore, con strade inagibili e trasformate in fiumi a Catania, venti che sulla costa hanno raggiunto i 100 chilometri orari con intense mareggiate che hanno isolato per ore Augusta (Siracusa). A Misterbianco (Catania), per lo smottamento di fango e detriti provenienti dal Monte Cardillo, sono state fatte evacuare quattro famiglie. A Modica il 17 novembre il 54enne modicano Pino Ricca è rimasto vittima di una violenta tromba d’aria, morendo sul colpo di buon mattino mentre stava uscendo di casa per recarsi al lavoro con tutte le precauzioni del caso, che, purtroppo, si sono rivelate vane dinanzi alla dirompente violenza del clima assassino.