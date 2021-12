Sicilia tornerà in giallo. Nel Ragusano potenziati i reparti covid con medici di altri reparti

La Sicilia sarà gialla. La crescita dei contagi induce lo stesso presidente della Regione Nello Musumeci, a confermare la circostanza: “Mi sembra chiaro, è sotto gli occhi di tutti. La nuova variante del virus è facilmente contagiosa, ma meno virulenta per chi ha fatto il vaccino, soprattutto la terza dose. Affrontiamo con una certa serenità, ma senza rilassarsi il periodo delle festività sapendo che il rispetto delle norme è il primo obiettivo al quale dobbiamo guardare”. I nuovi casi di covid sono quasi 2.500, con un aumento di 300 nuovi positivi rispetto alla vigilia di Natale. Sale anche il tasso di positività, che passa dal 4,9 al 5,5%. L’Isola resta all’8° posto per contagi, lontana dalla Lombardia, che, con i suoi 17.332 casi, si conferma maglia nera in Italia. Sul fronte del contagio nelle singole province, Ragusa è penultima con 120 casi, ultima Caltanissetta con 61 mentre Catania è prima con 702 casi, Palermo con 489 casi, Messina 388, Siracusa 202, Trapani 187, Agrigento 174. Per affrontare la recrudescenza dei casi ed i ricoveri in provincia di Ragusa, ormai vicina ai 1.000 positivi, il direttore generale dell’Asp Angelo Aliquò ha predisposto già dalla prossima settimana di destinare più medici, presi dai vari reparti, al potenziamento dei reparti covid, con il conseguente rallentamento di altre prestazioni ambulatoriali e non.