Finanziamento di 2 milioni 700.000 euro per il porto di Pozzallo

La Regione ha deliberato un finanziamento di 2.700.000 per il porto di Pozzallo per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria. La continua interlocuzione con l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture ha prodotto l’importante risultato. Il finanziamento è stato reso possibile per la liberazione di risorse del Por Sicilia 2000-2006 misura 6.03. I tecnici incaricati dalla Regione sono già al lavoro per preparare un progetto di manutenzione straordinaria. Com’è noto diverse sono le problematiche da affrontare: una profonda ristrutturazione di tutto l’impianto elettrico, delle pompe di sollevamento per lo smaltimento dei liquami, dell’impianto antincendio. Non bisogna assolutamente trascurare il dragaggio del porto piccolo, la riparazione di un cassone danneggiato della banchina commerciale e la gestione dei parabordi. Il Comune ha cercato di sopperire nel passato alla mancanza di attenzione della Regione con proprie risorse che a tutt’oggi non sono state ancora rimborsate.