Ecco il nuovo direttivo dell’Accademia giuridica modicana

Si è svolto a palazzo Grimaldi a Modica il convegno di studi “La probation processuale per adulti, affidamento in prova al servizio sociale e sospensione del processo connesso alla prova”, organizzato dall’Accademia Giuridica Modicana, insieme all’Ordine degli Avvocati di Ragusa, all’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ed alla Fondazione Grimaldi. Il convegno è stata anche l’occasione per presentare i nuovi componenti del Consiglio Direttivo dell’Accademia Giuridica Modicana: Avv. Luca Licitra, Presidente, che subentra all’Avv. Salvatore Campanella, Avv.ta Concetta Vindigni, vice Presidente, Dott.ssa Patrizia Basile, Tesoriera, Avv.ta Desirè Cataldi e Avv.ta Elena Frasca. La Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa Emanuela Tumino, ha elogiato le attività realizzate nel corso degli anni dall’Accademia Giuridica Modicana, anche in sinergia con il Consiglio dell’Ordine Forense di Ragusa, ponendo in evidenza l’importanza di garantire a chi esercita la professione forense una formazione qualificata, coniugandola sempre alla funzione sociale dell’Avvocatura; altresì, il nuovo Consiglio Direttivo ha elogiato l’impegno profuso dall’Avv. Campanella, che continuerà a fornire il suo prezioso contributo nella veste di associato dell’Accademia e di Presidente della Fondazione Grimaldi di Modica.