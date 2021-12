Qualità della vita: Ragusa sale in una Sicilia messa male

Ragusa sale, ma la Sicilia resta sempre nelle posizioni di retroguardia nella classifica 2021 sulla qualità della vita elaborata dal Sole 24 ore. La top 10 delle provincie italiane include le città del Nord est (Trieste è la migliore) e vede risalire la Lombardia e Milano in particolare, insieme ad Aosta (4°) e Bologna (5°). Le aree ricche dell’Italia sono lontane dal Sud e non è un caso che gli investimenti del Pnrr dovranno servire a ridurre il divario. Crotone è ultima, come lo scorso anno, anticipata da Foggia e Trapani che scivolano sul fondo. Su novanta indicatori le ultime posizioni sono popolate in ben 57 casi da province del Sud o delle Isole. La Sicilia presenta novità positive e molte negatività. Agrigento è la prima città siciliana e si colloca al 84mo posto essendo risalita di ben 14 posizioni. Bene anche Ragusa,87mo posto, che sale di 12 posizioni ma ancora tanta strada da fare. Altra nota positiva Enna che migliora di 11 posizioni, 92mo posto. Male Palermo Messina, Catania e Trapani ma anche Siracusa, appena 98ma, che tuttavia migliora di 7 posizioni rispetto allo scorso anno. La qualità della vita non abita in Sicilia, almeno per alcuni indicatori della classifica stilata dal quotidiano economico. Il dato di Ragusa dice che il capoluogo ibleo fa bene per indice di natalità, quarto in Italia con 8,2 nati ogni mille abitanti rispetto al dato nazionale di 6. Molto male, e si vede ogni giorno, l’offerta del trasporto pubblico che colloca Ragusa al 107mo posto. Ragusa può vantare 8,2 ore di soleggiamento al giorno ed è per questo quinta in Italia ed ha il 66 per cento di giorni oltre i 30 gradi. Ambiente, +22 posizioni, grazie alle piste ciclabili, ricc,hezza (+15), cultura e tempo libero (17) hanno tutti dati positivi. Molto male, -48 posizioni per indice di vecchiaia e soprattutto per gli spazi abitativi (-88 per cento). Per la sicurezza il capoluogo ibleo si pone a centro classifica, 57mo posto.