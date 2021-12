Per Natale il “regalo” della Ragusa Catania in appalto

“Regalo” di Babbo Natale per tutti i siciliani? “Entro la fine dell’anno avvieremo la gara dell’autostrada Ragusa-Catania: il 30 dicembre l’opera andrà in gara, finanziata interamente”: è quanto ha annunciato il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri. Sono più di 30 anni che aspettiamo la messa in opera di questa importantissima opera strutturale – conclude Cancelleri – molto più importante di tante altre opere fatte in Sicilia in questi ultimi anni”. Per giugno 2022 è previsto l’affidamento dei lavori, visto che la stragrande maggioranza delle autorizzazioni necessarie è stata ottenuta (Soprintendenze, Arpa, Ministeri per opere di compensazione, per un totale di 117 prescrizioni) e nel 2025 è previsto il completamento dell’opera. L’arteria avrà caratteristiche autostradali, ma non sarà una vera e propria autostrada, con una velocità massima consentita di 110km/h, e prevede un tracciato di 68,66 km, 11 viadotti, una galleria naturale di 800 metri, un sottopassaggio ferroviario e 10 svincoli. Inoltre la Ragusa Catania non costerà più 700 milioni, dal momento che il costo è lievitato a un miliardo di euro. Rispetto al finanziamento garantito dalla Regione (600.000 euro) e dallo Stato, c’è l’impegno che Roma intervenga con ulteriori somme dirottandole dal Fondo di Sviluppo e Coesione già destinati ad opere che ancora non sono cantierabili. Un percorso privilegiato per la Ragusa Catania che si spera possa portare al risultato auspicato da tutti. Il punto della situazione era stato fatto lo scorso novembre a Ragusa, in occasione del 18° anno della prima mobilitazione dei sindaci e del Comitato per la Ragusa Catania. A palazzo dell’Aquila si era difatti tenuto un incontro (foto) alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e del presidente della Regione Nello Musumeci in qualità di commissario straordinario dell’opera.