Il 10eLotto mette in evidenza una Sicilia fortunata con un bottino totale di 46mila euro: come riporta Agipronews, a Palermo e a Torregrotta, in provincia di Messina, sono stati centrati due 9 da 20mila euro ciascuno, mentre a Ispica si festeggia con un 7 Oro da 6.000 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 18,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 3,9 miliardi dall’inizio dell’anno.