Campagna vaccinale anti covid di nuovo spedita nel Ragusano

Campagna vaccinale a pieno ritmo nel Ragusano: tra prime e terze dosi i numeri sono in crescita e le file sono tornate, come ormai non avveniva da qualche settimana, nei centri vaccinali del territorio. Nella giornata di giovedì si sono registrate ben 2.607 somministrazioni di vaccino: 229 prime dosi, 283 richiami e 2.095 terze dosi, Per quanto riguarda gli hub, sempre 587 dosi di vaccino sono state somministrate in quello di contrada Beneventano a Modica, 158 a Scicli, 422 nel Centro Fieristico Emaia di Vittoria e 623 nell’hub dell’ex ospedale Civile di Ragusa. Per quanto concerne i medici di famiglia, invece, 353 dosi di siero anti covid sono state inoculate all’interno degli ambulatori e 92 a domicilio. Da quando è iniziata la campagna vaccinale e fino alla data del 2 dicembre, in provincia, in totale, sono state somministrate 506.234 dosi di vaccino: 249.047 prime dosi, 229.013 richiami e 28.174 terze dosi. Questi numeri Ragusa danno circa l’80 per cento della popolazione iblea vaccinata e pongono Ragusa tra le più attive in tutta la Sicilia. Anche i numeri dei ricoveri confortano perché in una fase in cui si registra un aumento dei ricoveri Ragusa segna un decremento. Sono 6, infatti, le persone risultate positive al virus ricoverate nel Reparto di Malattie Infettive del Giovanni Paolo II e, di queste, 3 non sono residenti nel Ragusano. Risulta poi ancora ricoverato nel reparto di Pediatria del Vittorio Emanuele di Catania, il neonato positivo al covid residente in provincia di Ragusa. La diminuzione dei ricoverati (per il terzo giorno consecutivo) rappresenta sicuramente il dato più significativo dell’ultimo bollettino covid rilasciato dall’Asp. Intanto domenica 5 dicembre gli hub di Ragusa, ex ospedale Civile; Modica, contrada Beneventano e Vittoria, Fiere, resteranno aperti dalle ore 8:30 alle 13:30. L’apertura degli hub di domani, domenica, servirà agli utenti, che durante la settimana non possono recarsi agli hub, per effettuare il vaccino. Inoltre, si ricorda che a partire dal 1° dicembre 2021, in tutti gli hub e i centri vaccinali della provincia, è iniziata la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo booster di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 5 mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso. L’Asp ribadisce, comunque, l’assoluta priorità di mettere in massima protezione sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e i più vulnerabili a forme gravi di covid per età o elevata fragilità, così come quelli con livello elevato di esposizione all’infezione che non hanno ancora ricevuto la dose booster.