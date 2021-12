Anche il rudere della Fornace Penna cede sotto pioggia e vento. Crollate 3 enormi arcate

Il vento e la pioggia hanno fatto crollare 3 poderose arcate esterne della fornace Penna. Sul promontorio che affaccia sulla baia di Sampieri il vento ha soffiato forte in questi ultimi giorni e le arcate han della parte orientale della struttura hanno ceduto. Divelta anche una buona parte della recinzione esterna in lamiera che era servita per mettere in sicurezza la fornace. Il crollo evidenza l’ammaloramento complessivo della fabbrica in muratura dove si colgono già evidenti segni di deterioramento nella canna fumaria, che già negli anni ha subito gravi danni ed è in buona parte crollata. La messa in sicurezza ordinata dalla sovrintendenza ai proprietari si è rivelata un palliativo e buona solo per impedire di arrecare danni ai passanti perché il problema di fondo è la messa in sicurezza totale della muratura che da un secolo è abbandonata a se stessa. La regione ha stanziato un milione di euro per il recupero della struttura ma non può dare via al progetto perché non è titolare della proprietà. Questa è degli eredi della famiglia Penna, una quarantina di persone, che dovrebbero trasferire il bene ma per vari motivi hanno declinato la proposta della Regione che tramite la sovrintendenza di Ragusa ha avviato l’iter di espropriazione. Processo lungo e complicato ce ha mosso appena i primi passi e che, se non sarà concluso, impedirà di intervenire. Serve una iniziativa forte della politica per lo stato di necessità e urgenza perché, in caso contrario, le rimanenti arcate sono suscettibili di ulteriori crolli e della fornace resteranno solo masi di calcare duro riversi per terra a memoria della inconcludenza umana.