Chiaramonte finanziato per il centro storico, unico centro ibleo

Per la riqualificazione del centro storico il piccolo comune montano ibleo di Chiaramonte Gulfi ha avuto assegnato un finanziamento di 836.550 euro. E’ l’unico comune ibleo ammesso al finanziamento grazie al bando cui potevano partecipare i comuni fino a 10.000 abitanti, dotato di un plafond di 10 milioni di euro. Tra i 942 comuni italiani partecipanti in Sicilia 6 comuni hanno ottenuto le risorse. Sono stati ammessi al finanziamento i progetti presentati da ben 14 borghi: 6 paesi della Sicilia, 2 della Puglia, 3 della Campania, uno della Calabria e uno della Basilicata. Il progetto “Alla scoperta della Città dei Musei” è stato ritenuto valido perché tende a valorizzare i dieci musei del borgo montano e vuole contrastare lo spopolamento dei borghi in grado di creare occupazione e opportunità per i giovani. Il decreto è stato firmato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini e dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.