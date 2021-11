“Mio padre avrebbe voluto vedervi sorridere”: le toccanti parole del figlio di Pino Ricca ai funerali

“Mio padre padre era una persona quasi sempre sorridente, e in questo momento vorrebbe vedervi sorridere invece di essere tristi, per cui vi chiedo un sorriso, anche sotto le mascherine”: queste le toccanti parole pronunciate al termine dei funerali da Piergiorgio, il figlio di Pino Ricca, 53 anni, ucciso dalla tromba d’aria che mercoledì mattina ha devastato buona parte delle zone rurali del Modicano. La cerimonia funebre, molto partecipata, è stata concelebrata dal Vescovo della Diocesi di Noto Mons. Antonio Staglianò nella Basilica Madonna delle Grazie. Modica ha detto addio alla vittima dell’imprevedibile e violenta ondata di maltempo che ha squassato Modica, con centinaia di concittadini che si sono stretti attorno alla famiglia, nel giorno in cui in città era stato proclamato il lutto cittadino. Con i vigili urbani in picchetto d’onore, presenti il sindaco Ignazio Abbate e gli assessori Linguanti e Viola, i comandanti dei carabinieri e della polizia locale, la dirigente del commissariato, un sottufficiale della guardia di finanza, i rappresentanti dei vigili del fuoco e della protezione civile, in una chiesa dove regnavano commozione e silenzio. “Il silenzio è d’obbligo – ha detto nell’omelia il Vescovo – bisogna stare zitti e ascoltare la Parola in questo momento di dolore”. Dopo la cerimonia il corteo funebre ha attraversato lentamente corso Umberto, tra negozi chiusi o serrande abbassate in rispettoso segno di lutto verso una persona che era amata da tutti, anche grazie a quella disponibilità e a quel sorriso che non mancavano mai. Tanti fiori anche davanti al cancello chiuso dello storico bar tabacchi di via Vittorio Veneto che la famiglia Ricca gestiva da anni e dove niente sarà più come prima.