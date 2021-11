Qualità della vita: Ragusa prima in una Sicilia che annaspa

Per qualità della vita Ragusa primeggia sulle altre province siciliane, piazzandosi all’87° posto con un punteggio di 451,24 e guadagnando 13 posizioni rispetto al 100° posto dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’indagine, giunta alla 23ma edizione, condotta da Italia Oggi e dall’Università La Sapienza di Roma, sulla qualità della vita nelle 107 province italiane. La classifica nazionale è guidata da Parma, seguita da Trento e Bolzano. Tornando alla Sicilia, Siracusa si piazza ultima. Trapani è 92ma, Agrigento 95ma. Nelle ultime posizioni troviamo infine Messina, Catania e Palermo rispettivamente alle posizioni 98, 99 e 100. In sostanza Ragusa primeggia in una Sicilia che annaspa per qualità della vita.