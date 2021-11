Dei pronto soccorso del Ragusano quello di Modica è messo peggio. Parola di D’Antona

Qualche giorno fa lo stesso direttore dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò aveva ammesso che i pronto soccorso iblei sono al collasso principalmente per carenza di personale. Ora Vito D’Antona di Sinistra Italiana rincara la dose e lascia intendere senza mezzi termini che è il pronto soccorso di Modica quello messo più male degli altri, “Con una situazione non più sostenibile in un paese civile – scrive D’Antona – costituita da lunghe e snervanti ore di attesa su una sedia o su una barella, a cui sono costretti tanti cittadini che vi accedono per urgenze. Esprimiamo la nostra solidarietà agli addetti al reparto per lo spirito di abnegazione e per dovere operare con turni massacranti di lavoro e con poco personale, spesso preso mira dalle proteste dei pazienti e dei loro parenti. Il problema – suggerisce D’Antona – va affrontato, superando gli errori e le scelte degli anni passati, il cui risultato, per Modica ad esempio, è quello di avere soltanto 4 medici di pronto soccorso sul campo, a fronte di una dotazione organica che ne prevede 13. Bisogna intervenire subito nelle sedi istituzionali opportune, al fine di porre il problema in tutta la sua gravità al centro dell’attenzione e di individuare soluzioni rapide, anche temporanee se necessario, ad una situazione che appare sfuggita di mano e che pesa sugli utenti del comprensorio modicano che si recano nel reparto. Appare pertanto urgente – conclude D’Antona – che venga convocato tempestivamente il consiglio comunale di Modica, alla presenza dei vertici dell’Asp e della deputazione regionale e nazionale per definire, ciascuno per il proprio ruolo, una strategia che riporti alla normalità il funzionamento del pronto soccorso”. Intanto il direttore generale dell’Asp Aliquò ha firmato la delibera che indice un concorso pubblico per l’assunzione di 21 medici da destinare ai pronto soccorso degli ospedali della provincia di Ragusa (Mcau -Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza). La delibera, pubblicata sul sito dell’Azienda sanitaria provinciale, riporta la data del 5 novembre e si pone l’obiettivo di fornire risposte concrete riguardo la carenza di medici nei Pronto Soccorso. Aliquò è stato tempestivo visto che proprio nei giorni scorsi il Governo nazionale ha previsto uno stanziamento di 90 milioni di euro da destinare al personale, tra medici e personale sanitario, che decide di lavorare nei Pronto Soccorso. Si tratta, infatti, dei posti, almeno per il momento, meno ambiti in ambito sanitario per almeno 2 ordini di motivi. Il primo è legato alla pesantezza del lavoro con turni di lavoro lunghi e pesanti. Il secondo, come dimostra l’ultimo episodio di cronaca avvenuto al Pronto Soccorso del Guzzardi di Vittoria, è la pericolosità per tutto il personale per atti di violenza e vandalici ai danni delle strutture per mano di parenti e familiari di chi è ricoverato e non ritiene di avere la giusta e veloce assistenza. Negli ospedali iblei i posti da coprire sono almeno venti da destinare al Giovanni paolo II, al Maggiore e al Guzzardi secondo una ripartizione degli organici che tiene presente il bacino di utenza ed il numero delle prestazioni erogate nell’arco dell’anno.