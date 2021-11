35.000 euro per la chiesetta di S. Nicolò e la Via delle Collegiate

Risorse per i beni culturali di Modica: il Fai (Fondo ambiente italiano) ha destinato difatti 35.000 euro per i progetti riguardanti la chiesetta rupestre di S. Nicolò di via Grimaldi e la via delle Collegiate che comprende le chiese di S. Pietro, S. Maria e S. Giorgio. Modica ha fatto la parte del leone in Sicilia visto che su tre progetti finanziati ben due riguardano la città mentre l’altro è stato presentato da Polizzi Generosa, centro madonita dove sarà restaurata la Chiesa di S. Maria Gesù Lo Piano. Alla chiesetta di S. Nicolò, di proprietà del Centro Studi sulla Contea di Modica, e gestita dall’associazione Via, sono stati assegnati 20.000 euro. Serviranno per proteggere innanzitutto gli affreschi dall’umidità e a tutelare al meglio tutto il sito in modo da rendere meglio fruibile ai visitatori. La Via delle Collegiate ha avuto un finanziamento di 15.000 euro che serviranno a valorizzare tutto il patrimonio di argenti, paramenti e oggetti sacri custoditi presso le chiese di S. Maria, S. Pietro e S. Giorgio. I due progetti hanno avuto il sostegno di tanti cittadini che hanno appoggiato con la loro firma i promotori dell’iniziativa.