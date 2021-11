Vertice operativo per un nuovo corso di laurea triennale. Ricca offerta universitaria a Ragusa

Un nuovo corso di laurea triennale ad indirizzo economico finalizzato a valorizzare i settori dell’agroalimentare e le risorse ambientali, culturali e turistiche sarà istituito a Ragusa con l’anno accademico 2022/23: è la risultanza più importante del vertice tenutosi in municipio, con il sindaco Peppe Cassì a fare gli onori di casa, alla presenza del rettore dell’università di Catania Francesco Priolo, del direttore generale dell’ateneo Giovanni La Via e dei vertici del consorzio universitario di Ragusa presieduto dal dottor Giuseppe Lavima. “Prosegue il dialogo con l’Università di Catania – afferma il sindaco Cassì – per il potenziamento dell’offerta formativa su Ragusa, con l’obiettivo di istituire un nuovo corso di laurea a partire dall’anno accademico 2022-2023. Un confronto schietto, proficuo e costante, che muove dalle forti richieste del territorio e si fonda su alcuni pilastri: istanze del nostro tessuto economico e imprenditoriale; esigenze degli studenti, non solo didattiche; potenzialità e richieste del dipartimento di economia; visione prospettica, nel medio e lungo periodo, degli effetti che un nuovo corso può generare. L’obiettivo – conclude Cassì – è quello di avviare un percorso non estemporaneo ma sostenibile, offrendo a Ragusa e agli studenti un’esperienza pienamente universitaria”. La visita della delegazione dell’ateneo catanese è dunque proseguita con il sopralluogo degli spazi che potranno ospitare il corso e gli incontri con i diversi interlocutori, istituzionali ed economici del territorio ibleo.