Tutto chiuso nel Ragusano per allerta Medicane: da scuole a uffici pubblici

Tutto chiuso venerdì 29 nel Ragusano per l’allerta uragano. Nell’intera provincia di Ragusa restano quindi chiusi tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido, gli impianti sportivi, gli uffici regionali e comunali (esclusi quelli dove si svolgono servizi essenziali quali anagrafe, stato civile, protezione civile, polizia municipale, staff del sindaco), cimiteri e ville comunali. Chiusura disposta anche per tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, giardini pubblici e parchi comunali. L’Asp di Ragusa comunica che sempre venerdì restano chiusi tutti gli hub vaccinali della provincia, oltre a tutti gli uffici amministrativi. Sospesi anche appuntamenti o eventi pubblici, tutti rinviati a data da destinarsi. Una decisione dettata, come accennato, dallo stato di allarme presente nel territorio ibleo che interessa la zona F della Regione Siciliana, dovuto a rischio idrogeologico e idraulico per temporali e venti di burrasca fino a 100 km/h in intensificazione che potrebbero sfociare in una sorta di uragano mediterraneo che minaccia l’intera Sicilia sud orientale. Viene dunque raccomandato di limitare al minimo gli spostamenti e di uscire di casa solo se strettamente necessario. Intanto sembra che il Medicane stia puntando verso est e potrebbe solo lambire la Sicilia, scaricando la sua forza distruttiva in mare aperto. Ma si tratta di fenomeni di difficile previsione, per cui è sempre d’obbligo la prevenzione e la prudenza.