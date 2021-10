Prevista una nuova ondata di maltempo in provincia di Ragusa

Meteo in peggioramento anche in provincia di Ragusa. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nostro Paese ed entro il fine settimana anche il territorio ibleo sarà interessato da precipitazioni e maltempo in generale, con forte vento e abbassamento delle temperature. La domenica dovrebbe essere caratterizzata da temporali sparsi. Questa fase di maltempo tenderà a peggiorare ulteriormente con l’inizio della prossima settimana, quando il rischio di nubifragi sarà concreto su Sicilia e Calabria.