Ita penalizza di aeroporti di Palermo, Catania e Comiso

Non solo l’aeroporto di Comiso, ma anche quelli di Palermo e Catania. L’avvio di Ita, la nuova compagnia aerea che ha esordito venerdì scorso, prendendo il posto di Alitalia, è stato penalizzante per i collegamenti dalla Sicilia. 8 tratte su Palermo e Catania sono state infatti cancellate e si aggiungono a quelle non rinnovate con il regime della continuità territoriale da Comiso. Raggiungere la Capitale e il capoluogo lombardo per i siciliani è diventato dunque più difficile ed i voli in meno vogliono dire anche posti in meno e quindi aumento delle tariffe. Ita Airways, questo il nome ufficiale della nuova compagnia, ha un numero ristretto di aeromobili, 52, di cui alcuni ancora in manutenzione per cui ha dovuto fare delle scelte. Le prime tratte a cadere sotto la scure del management sono stati i voli del mattino da Palermo e Catania visto che il primo aereo con la nuova livrea blu è atterrati alle 10,30 proveniente da Roma sula pista di Fontanarossa e successivamente al Falcone Borselino. A conti fatti Ita assicura per Roma 5 tratte di andata e ritorno per Catania e Palermo, con il taglio di una frequenza rispetto al normale orario invernale e più consistente, 3 in meno, rispetto alla stagione estiva. Per Linate più frequenze: 7 voli di andata e ritorno da Catania e 6 da Palermo. Comiso non esiste, almeno al momento, nel tabulato di Ita e si attende che il bando per la continuità territoriale susciti l’interesse della nuova compagnia. Cosa che non è successa, per esempio, in Sardegna, dove i voli da per l’isola saranno garantiti da Volotea, vettore spagnolo, subentrata proprio ad Alitalia. Che sia un presagio anche per Comiso?