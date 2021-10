Rifiuto vaccino covid: medico sospeso da ordine. Altri ricorrono al giudice del lavoro

La ricognizione del personale medico non vaccinato continua in provincia di Ragusa. Da una parte l’Asp e dall’altra l’Ordine dei Medici cercano di individuare il personale che non si è sottoposto al vaccino. L’ultimo controllo da parte dell’Ordine ha portato alla sospensione di un medico in servizio a Vittoria, che era già stato sospeso dall’Asp e che ora è stato anche sospeso dall’Ordine. Un altro professionista non vaccinato è stato individuato, ma ha presentato la documentazione di patologie incompatibili con il siero anti covid. Negli ultimi giorni sono stati 28 i sanitari sospesi dal servizio nel Ragusano (che si aggiungono a quelli sospesi in precedenza) e che resteranno in tale condizione fino alla fine dell’anno a meno che non decidano di vaccinarsi e quindi rientrare. 7 dei dipendenti Asp colpiti dal provvedimento hanno presentato nel frattempo ricorso al tribunale del lavoro perché ritengono di essere stati ingiustamente penalizzati. Il quadro generale dice anche che i sanitari non dipendenti dall’Asp (medici convenzionati e personale infermieristico che svolge servizio nelle cooperative) che non si sono vaccinati sono in tutto 200, e di questi 76 sono stati già sospesi. Tra quelli individuati, tuttavia, ci sono molte posizioni da chiarire ed alcuni hanno già presentato la documentazione richiesta per evitare la sospensione dal servizio. L’Asp di Ragusa è stata la prima in Sicilia ad usare il pugno di ferro nei confronti del personale non vaccinato. Il primo provvedimento è stato a maggio ed ha riguardato 30 persone. Ad agosto ne sono stati sospesi altri 52. Ad oggi sono state oltre 100 le sospensioni, di cui 12 solo a settembre.