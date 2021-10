Attenti a dove parcheggiate le auto a Modica: si bloccano!

A Modica pare esistano zone “off limits” per le auto dotate di tecnologia keyless di ultima generazione. Si tratta di alcune aree del centro storico, da corso Umberto a via Vittorio Veneto. Ma i casi di “bloccaggio” più evidenti si sono verificati lungo via Marchesa Tedeschi. La settimana scorsa una coppia di turisti è dovuta ricorrere ad un carro attrezzi per spostare il proprio veicolo in una zona distante dal parcheggio che avevano trovato, lontano, quindi, dalle interferenze che mandano in tilt le centraline elettroniche delle auto di ultima generazione, di modo da potere riattivare il sistema si sbloccaggio e accensione della macchina, dal momento che anche l’intervento di un elettrauto era risultato vano. Caricata sul mezzo di rimozione, l’auto è stata portata in viale Medaglie d’Oro, dove si è immediatamente messa in moto.