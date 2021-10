Ricorsi e controricorsi in un caso che divide Ragusa. Teknè chiede 15 milioni, chi pagherà?

Una lottizzazione che divide. Teknè, società immobiliare con sede a Catania, chiede 15 milioni di danni al comune ma il sindaco Peppe Cassì risponde picche. La vicenda legata alla realizzazione di una zona commerciale da 300.000 metri quadrati resta aperta, ma la società che ha presentato il progetto vuole conto e ragione dell’investimento che ha fatto in una zona che il Piano regolatore destinava a zona commerciale ma successivamente, con la delimitazione del territorio destinato a Parco agricolo urbano, non ha reso più possibile la realizzazione dell’intervento. La Teknè, infatti, ha avuto rilasciata nel 2017 una concessione edilizia per un piano di lottizzazione per il quale la società rivendica di avere già pagato 780 mila euro di opere di urbanizzazione e per il quale la società ha ceduto in perequazione e gratuitamente al comune, 202.000 metri quadrati di terreni. “Siamo avviliti: dopo mesi di tentativi di mediazione – si legge nella nota della società catanese – siamo stati costretti a notificare un ricorso al Tar, con richiesta di risarcimento danni. Dobbiamo farlo perché dopo 15 anni non abbiamo ancora potuto realizzare ciò a cui per legge abbiamo diritto. E quello che è peggio è che l’atteggiamento dilatorio dell’amministrazione e l’inazione della politica saranno pagati dai cittadini di Ragusa, sulle cui tasche peserà il pagamento del danno che abbiamo subìto”. Il caso nasce nel momento in cui, nel marzo del 2018, l’amministrazione comunale, presenta una variante al piano regolatore prevedendo nella stessa area il parco agricolo urbano. Una variante, tuttavia, che la regione ha respinto con la motivazione che le ampie dimensioni dell’area interessata avrebbero dovuto suggerire di inserire la nuova previsione urbanistica nel piano regolatore e non essere solo oggetto di variante. L’amministrazione comunale, come precisa il sindaco Peppe Cassì, ha impugnato dinanzi al Tar il provvedimento regionale di rigetto della variante. Dice il sindaco: “L’udienza di merito è fissata a gennaio prossimo: siamo quindi vicini ad una decisione che definisca la questione”. Il sindaco inoltre ricorda che la Teknè nel corso degli ultimi 10 anni è stata nel silenzio ed invita la società ad attendere l’esito della decisione del Tar. Aggiunge ancora il sindaco: “Teknè ha atteso molti anni prima di presentare un programma costruttivo. Avrebbe potuto attendere ancora pochi mesi, in previsione di una schiarita della intera vicenda, almeno sul piano burocratico e giudiziario. E’ evidente che le scelte dell’Ente non possono essere condizionate dalla poco accorta prospettazione di richieste milionarie per supposti danni, ma sono orientate da valutazioni complessive che tengono conto non solo delle poco avvedute scelte urbanistiche del passato, ma anche di una nuova visione dell’utilizzo del territorio e dalla esigenza di preservarne per quanto possibile – conclude il primo cittadino – le particolari qualità paesaggistiche da ulteriore cementificazione”.