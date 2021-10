Al via le terze dosi di vaccino anti covid a Ragusa: sono 25.000

Al via le terze dosi di vaccino anti covid in Sicilia. L’Asp può contare su 25.000 vaccini e ha già avviato la campagna per la popolazione fragile. 15 soggetti hanno già ricevuto la terza dose. Il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa Raffaele Elia ha inviato una circolare ai medici di base invitandoli ufficialmente ad iniziare questa ulteriore campagna vaccinale. Da quando è iniziata la campagna vaccinale e fino alla data del 29 settembre, in provincia di Ragusa sono state somministrate, in totale, 441.917 dosi di vaccino: 235.209 prime dosi e 206.690 richiami. La popolazione vaccinabile, in provincia di Ragusa, è stimata in 280.466 persone. I ragusani guariti dal Coronavirus dall’inizio della pandemia salgono a 18.325 ed il numero dei ricoverati continua a diminuire. E’ infatti passato da 42 a 40.