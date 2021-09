La farmacologa Loretta Bolgan riempie la piazza a Ragusa. “Vaccino? No, siero sperimentale”

“Non è un vaccino a tutti gli effetti, ma solo un siero ancora in fase sperimentale che può essere causa scatenante delle varianti del covid”: si riassume così il pensiero della farmacologa Loretta Bolgan, che ha riempito la piazza a Ragusa tra quanti, rifiutando l’etichetta “No Vax” in quanto non essendo contrario ai vaccini tout court, pretende informazioni meno contraddittorie, più sicure e consapevoli, al di là del paventato obbligo vaccinale e del già obbligatorio green pass. Piazza Poste è stata quindi affollata di persone nell’ambito dell’incontro “Scienza e Coscienza” e che ha visto alternarsi sul palco alcune persone che si sono dette contrarie al vaccino, in quanto, come accennato, definito ancora sperimentale. La Bolgan si è soffermata sul concetto del virus e sulle proteine spike. Secondo la Bolgan la vaccinazione porta alla nascita delle varianti da cui poi anche i vaccinati non potranno difendersi. oltre a continuare a contagiare. “Cosa diranno poi quando questo accadrà dinnanzi ad una popolazione molto vaccinata?”, si è chiesta la Bolgan riferendosi alle autorità sanitarie.