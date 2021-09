I detenuti di Ragusa contadini “benedetti” dal Vaticano

I detenuti si trasformano in contadini, ed anche piuttosto bravi: succede nel carcere di via Di Vittorio a Ragusa, dove le aree perimetrali sono state trasformate in lussureggianti orti coltivati secondo la tecnica dell’agricoltura rigenerativa, dando lavoro continuo a 2 detenuti, ma soprattutto insegnando loro a prendersi cura della terra e dei suoi frutti, iniziando un percorso rieducativo che potrà favorirli nel ritorno in società. E’ il progetto “Libere Tenerezze, Laudato Sì”, nato per gioco grazie ai clown dottori di “Ci Ridiamo Su”. Adesso il Prap Sicilia lo ha inserito nella programmazione triennale 2021-2023 e la direzione del carcere di Ragusa l’ha inserito nella programmazione d’istituto 2021 all’interno dell’area trattamentale per fornire lavoro e competenze in campo agricolo ai detenuti coinvolti. Ad agosto scorso è stato adottato anche dal Vaticano e accolto in “Laudato Sì”, lettera Enciclica di Papa Francesco sulla Cura della Casa Comune.