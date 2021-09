E’ morto Santocono, storico rivenditore d’auto nel Ragusano

E’ morto ad Ispica all’età di 60 anni Salvatore Santocono. Imprenditore del ramo automobilistico, Salvatore Santocono ha lottato egli ultimi anni contro un male che non gli ha lasciato scampo. Molto conosciuto in tutta la provincia iblea per il suo gigantesco autosalone sulla Modica Pozzallo, Santocono si faceva voler bene per il suo tratto gentile e la sua completa disponibilità. Dopo avere aperto un primo, piccolo autosalone nella sua Ispica negli anni ’90, fece qualche anno dopo il grande passo, allestendo una vasta esposizione per quello che negli anni 2000 è stato il primo, vastissimo autosalone multimarca, anticipando di fatto il metodo che poi il mercato dell’auto avrebbe adottato su input delle gradi case automobilistiche fino ai giorni nostri. Salvatore Santocono ha servito la clientela non solo iblea, ma di mezza Sicilia, grazie all’ampia offerta di automobili di pregio e di fascia alta, nuove e usate. Il ridimensionamento del mercato lo portò qualche anno dopo a rientrare nella sua città di origine per continuare un lavoro che ha sempre amato.